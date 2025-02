Dego in festa per Ameris Marenco: l’ex maestra delle scuole elementari compie 100 anni

Oggi è una giornata speciale per Dego, poiché la signora Ameris Marenco ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. Originaria della frazione Girini e sposata con un membro della famiglia Brocero, è stata per molti anni un punto di riferimento per la comunità, prima come insegnante nelle scuole elementari del paese e poi come madre esemplare.

L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Franco Siri e dal vicesindaco Corrado Ghione, insieme a una delegazione della leva del 1968, che l’ha avuta come insegnante, ha voluto renderle omaggio con una visita nella sua casa, dove vive circondata dall’affetto dei figli.

Donna di grande fede, nel corso della sua vita ha cresciuto otto figli con dedizione, riuscendo a conciliare famiglia e lavoro con straordinaria passione. A lei vanno le più sincere felicitazioni per questo traguardo straordinario, simbolo di una vita ricca di valori e amore.