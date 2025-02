Savona punta a diventare Capitale della Cultura 2027, Imperia al suo fianco

Si è svolto oggi a Imperia il primo incontro del tour nel Nord Ovest che il sindaco di Savona, Marco Russo, sta portando avanti nell’ambito della candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Le “Nuove rotte per la cultura”, titolo del dossier, coinvolgono, infatti, 9 città del Nord Ovest, area strategica e fondamentale per lo sviluppo dell'Italia, dell'Europa e del Mediterraneo.

Imperia, città fondamentale di questa macroregione, sarà parte di nuove alleanze economiche, sociali e culturali che saranno generate da rapporti virtuosi nati a partire dal dossier. In questo senso l'incontro tra il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, e il sindaco Russo, ha segnato un ulteriore passo che rafforza le relazioni tra Savona e Imperia nella prospettiva comune del Ponente ligure: il sindaco Scajola, infatti, nel corso dell'incontro ha rinnovato il proprio sostegno al progetto di candidatura firmando un documento che rilancia l’alleanza strategica e la progettazione condivisa.

Le rotte che uniscono Savona e Imperia sono tracciate dal dossier: sono quelle musicali, grazie al Conservatorio e al progetto nuove musiche di Stefano Senardi, ma anche quelle museali: a questo scopo si lavorerà insieme con Fondazione De Mari affinché la Rete dei Musei ampli i propri orizzonti a tutto il Ponente Ligure.

Savona e Imperia condividono però percorsi strategici più ampi che abbracciano l'economia e il sociale. Tuttavia, come emerso nel confronto tra i due sindaci, per dare piena attuazione ai progetti è necessario un adeguato sviluppo delle infrastrutture, elemento essenziale per garantire collegamenti più efficienti e concreti tra i territori.

"Un grazie al sindaco Scajola per aver compreso l'importanza di questo progetto che vuole essere un motore di crescita e sviluppo, per averlo sostenuto e per voler condividere con Savona le nuove rotte per la cultura" ha dichiarato il sindaco Russo al termine dell’incontro.

"Ho manifestato sin da subito il nostro sostegno alla candidatura di Savona - è stata invece la dichiarazione del sindaco Scajola - sia perché ritengo che abbia le caratteristiche per meritare il ruolo di Capitale della Cultura sia perché, sempre di più, dobbiamo ragionare in termini di aree vaste, uscendo dagli stretti confini delle nostre amministrazioni. I cittadini sono spesso più avanti delle Istituzioni in questo senso. L'incontro di oggi va dunque nella giusta direzione, quella della sinergia e della collaborazione”.

Le rotte culturali comuni riguardano la musica e i musei, con progetti congiunti tra i due territori. È emersa anche la necessità di sviluppare infrastrutture per migliorare i collegamenti tra le città. Il tour proseguirà con altre tappe a Genova (14 febbraio), Mondovì (15 febbraio) e poi ancora Torino e Alba.