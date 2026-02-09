Roccavignale piange Manfredina Ghisolfo, "maestra" delle cipolle ripiene

Roccavignale piange la scomparsa di Manfredina Ghisolfo, 92 anni vissuti intensamente tra lavoro e famiglia. Molto conosciuta in paese, ha gestito un ristorante nella frazione di Camponuovo, che fungeva anche da bottega e tabacchino, punto di riferimento per gli abitanti della zona.

"Era una persona speciale – ricorda il sindaco Amedeo Fracchia –. Suo marito era famosissimo per il pane che preparava, una tradizione oggi portata avanti dal nipote. Manfredina, figura unica, si distingueva per le sue cipolle ripiene. Quando è stata l’ora di istituire il marchio Denominazione Comunale di Origine, ha insegnato ad alcune ragazze come preparare la ricetta, poi depositata al Comune e registrata come De.Co.".

Il sindaco ripercorre anche la vita sociale e comunitaria della donna: "Fino a 15-20 anni fa organizzava la festa di San Rocco nel ristorante, con tornei di bocce. Era una figura centrale per il paese. Tre anni fa, all’inizio della campagna per il mio terzo mandato, è stata la prima persona a cui ho portato il programma".

"Grazie di tutto, 'Manfre'… – conclude il sindaco –. Ti vogliamo ricordare nella tua cucina, intenta a preparare qualche prelibatezza".

I funerali si terranno domani, martedì 10 febbraio, alle ore 15.30 nella chiesa Sant’Eugenio di Roccavignale. Il rosario invece, oggi, lunedì 9, alle 19 nella stessa parrocchia.