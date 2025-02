Santa Corona, va in pensione il dottor Riccardo Padolecchia. Il saluto del sindaco De Vincenzi: "Grande medico e stimatissimo professionista"

"Dopo 23 anni di eccellente carriera professionale esercitata all’ospedale di Pietra Ligure, domani va in pensione il dottor Riccardo Padolecchia, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’ASL 2 e della S. C. di Neuroradiologia del Santa Corona. Un grande medico e uno stimatissimo professionista". Così, attraverso una nota stampa, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

"A lui si deve, tra le altre cose, l’organizzazione della struttura complessa di Neuroradiologia del Santa Corona come la conosciamo oggi e cioè un centro di riferimento nazionale sia in campo diagnostico che interventistico nell’ambito delle patologie cerebrovascolari e spinali che è diventato sinonimo di eccellenza in tutta Italia e che attira pazienti da altre regioni – continua il primo cittadino - Professionalità, passione, competenza, profonda dedizione, preparazione, grande attenzione al paziente sono i pilastri di una carriera di tutto rispetto, costellata di riconoscimenti internazionali - l’ultimo solo pochi giorni fa con il premio 'Platinum' conferitogli, insieme alla dott.ssa Tassinari, da 'Angels' – e da un’attività scientifica e convegnistica di alto livello, che lo ha visto diventare prima direttore del Dipartimento per Immagini e poi del Dipartimento Testa-Collo dell’Asl 2".

"A Pietra trova un tessuto di eccellenza e un terreno fertile e, come ricorda lui, incontra sulla sua strada un altro grandissimo e stimatissimo medico, un amico che purtroppo non è più tra noi, il dottor Giovanni Serafini e a Pietra si ferma e costruisce, prima di tutto una squadra e poi tutto quello che è venuto. Ringrazio il dottor Padolecchia per aver contribuito, con la sua professionalità e il suo lavoro, a fare del Santa Corona quell’eccellenza riconosciuta da tutti e anche per l’amicizia, vera e profonda, che ci ha legato nei suoi tanti anni pietresi e, ne sono certo, ci continuerà a legare in futuro e gli auguro ogni bene e ogni fortuna per il raggiungimento della meritata pensione", conclude il sindaco De Vincenzi.