Andora, laboratori di educazione alimentare al nido comunale Belli e monelli

Guidare i bambini verso un consumo degli alimenti sano e consapevole. E’ l’obiettivo dei tre laboratori che da questa mattina impegnano i piccoli dell’asilo Nido Comunale Belli e Monelli. Con l’aiuto della dietista della Markas, la ditta che gestisce il servizio refezione delle scuole di Andora, scopriranno sapori nuovi imparando a degustare lo yogurt e persino realizzando il burro. Le attività di educazione alimentare sono rivolte ai bambini e alle bambine dai 19 ai 36 mesi.

“Come Amministrazione crediamo da sempre che la frequenza della mensa debba essere anche un momento didattico dedicato ai temi del consumo dei cibi in modo consapevole, attraverso la proposta di menù che propongano prodotti biologici o a KM zero. In questo modo, fin da piccoli, i bambini sono guidati alla scoperta dei sapori rappresentativi del territorio e delle tradizioni agricole locali – hanno dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Monica Risso e l’assessore alla Politiche dell’Infanzia Alexandra Allegri – Con questo obiettivo chiediamo a coloro che gestiscono la refezione scolastica di introdurre dei laboratori anche per i più piccoli e momenti informativi con i più grandi. L’obiettivo è incoraggiare un consumo sano attraverso la scoperta di nuovi sapori. Adottare corrette abitudini alimentari fin dall’infanzia è essenziale per una crescita equilibrata”.

Questa mattina, il primo laboratorio a cui seguiranno altri due giovedì 13 e venerdì 14 febbraio. Sono previsti ulteriori incontri a maggio che avranno come focus i cereali. Il progetto ha avuto un prologo a novembre che è stato dedicato alla frutta.

Scoprire nuovi sapori e conoscere gli alimenti aiuta i più piccoli a sviluppare un rapporto positivo con il cibo. I laboratori sono dedicati ai latticini e prevedono una serie di incontri pratici incentrati sul latte e i suoi derivati. L’obiettivo è incoraggiandoli a scoprire nuovi sapori e alimenti, in particolare quelli tipici della colazione e della merenda.

I bambini degusteranno dello yogurt che la dietista Markas verserà in alcune ciotole spiegando ai piccoli “studenti” come viene prodotto, da cosa deriva e quali sono i suoi benefici. Si passa poi all’assaggio, prima senza l’aggiunta di ingredienti e poi con cacao oppure di marmellata o di diversi tipi di frutta come purea di banana o mousse di mela.

La seconda parte del laboratorio, invece, avvicinerà i piccoli ai derivati del latte con la preparazione del burro e della panna. La dietista mostrerà ai bambini e alle bambine come si presenta la panna fresca liquida e come, con una preparazione speciale, può trasformarsi nella panna montata dei loro dolci preferiti. Successivamente, dalla panna separeranno il grasso per ottenere il burro e creare un panetto morbido e gustoso. Nell’ultima fase, tutti potranno gustare i frutti di questo esperimento con una merenda a base di pane con un velo di burro.

Yogurt, panna e burro sono solo alcuni dei derivati della “grande famiglia dei lattici” e per conoscerli tutti, bambini e bambine saranno impegnati in un gioco finale: uno speciale memory in cui ogni casella contiene un’immagine cartoon di un latticino.

“Per Markas, l’alimentazione non si limita al servizio mensa e ristorazione, ma rappresenta un’opportunità per migliorare il benessere delle persone, in particolare dei più piccoli – afferma Armin Boschetto, direttore della Direzione Food di Markas -. Un’alimentazione sana si costruisce fin dall’infanzia, attraverso esperienze formative che trasmettono buone abitudini e un rapporto positivo con il cibo. Con i laboratori di educazione alimentare vogliamo contribuire attivamente a questo percorso, promuovendo un modello nutrizionale bilanciato nelle diverse fasi della crescita”.

I laboratori si inseriscono in una serie di attività pensate per stimolare la crescita psico-fisica ed educare a un’alimentazione sana, senza trascurare l’aspetto ludico ed esperienziale. Il prossimo laboratorio è previsto per il mese di maggio e avrà come focus i cereali.