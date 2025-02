Traffico pesante ad Albisola, la minoranza: "Sindaco preoccupato solo perché il Comune non vuole farsi carico dei costi per riasfaltare Corso Mazzini e l’Aurelia"

"Da anni, il traffico pesante legato al porto di Savona soffoca Albisola Superiore, con camion, bisarche e pullman turistici che transitano incessantemente, dalla mattina alla sera, devastando le strade e peggiorando drasticamente la qualità della vita dei cittadini. Inquinamento atmosferico e acustico fuori controllo, viabilità al collasso, una situazione nota e mai risolta. Ora, all’improvviso, il Sindaco Maurizio Garbarini si è ricordato del problema. Ma attenzione: non perché preoccupato per la salute e la sicurezza dei suoi cittadini, bensì perché il Comune non vuole farsi carico del milione di euro necessario per riasfaltare Corso Mazzini e l’Aurelia. Insomma, quando si tratta di soldi, l’amministrazione si muove, ma quando per anni i cittadini hanno chiesto interventi concreti, sono stati lasciati soli". Lo affermano, attraverso una nota stampa, dal Gruppo Consiliare "Uniti per Albisola" i consiglieri Stefania Scarone (Capogruppo), Luca Proto, Serena Cello e Piero Corona.

"Dove era il Sindaco quando i cittadini sono andati in Prefettura a chiedere risposte? Noi abbiamo ascoltato la loro esasperazione, il loro grido d’aiuto. E l’amministrazione comunale? Assente. Lo stesso atteggiamento di sempre: promesse in campagna elettorale, immobilismo una volta al governo - si legge ancora nella nota - Non dimentichiamo che questa giunta è la stessa di quella precedente, che ha riempito i cittadini di promesse sulla riduzione dell’inquinamento e sulla tutela della salute. Promesse mai mantenute. Non un piano serio per ridurre il traffico, non una strategia per tutelare la salute pubblica, non un reale controllo sulla qualità dell’aria, visto che della centralina di monitoraggio in via 8 Maggio non si hanno notizie certe e in molti dubitano perfino che sia funzionante".