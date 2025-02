Savona, sabato 15 febbraio la "Festa Don Bosco" con le parrocchie di Villapiana

Sabato 15 febbraio le parrocchie di Villapiana organizzano la "Festa Don Bosco". Si inizierà alle ore 14 con il ritrovo presso la Parrocchia Maria Ausiliatrice, in via san Giovanni Bosco, dove ci saranno con giochi e attività per tutti i bambini e ragazzi.

Alle 15:30 ci si sposterà in San Francesco da Paola, in Piazza Bologna, per altri giochi e attività. Alle 16:30 nella Parrocchia San Dalmazio Martire in Lavagnola il gioco finale.