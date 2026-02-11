Fabrizio Dotta ad ArteGenova con sua pittura materica: un dialogo intenso tra superficie, colore e emozione

L’artista Fabrizio Dotta, originario di Savona, e le sue opere saranno ad ad ArteGenova 2026, la fiera d’arte moderna e contemporanea in programma dal 13 al 15 febbraio 2026. Allo stand 9 Dotta presenterà alcuni dei suoi lavori più interessanti, una selezione di tele materiche astratte.



Dotta ha sviluppato la sua ricerca artistica attraverso una pittura fortemente materica, in cui il colore e la stratificazione della superficie diventano elementi centrali del linguaggio espressivo. Le opere astratte nascono da un dialogo diretto con la materia, trasformata in spazio emotivo e visivo, capace di suggerire tensioni, equilibri e vibrazioni interiori e di parlar ea chi le osserva.



La partecipazione ad ArteGenova rappresenta un’importante occasione di confronto con il pubblico e con il panorama dell’arte contemporanea, inserendosi nel percorso di ricerca dell’artista e nel contesto di una delle principali fiere italiane dedicate al settore.



"La materia è per me un mezzo espressivo primario, un luogo di sperimentazione e di ascolto- afferma l'artista - Esporre ad ArteGenova significa portare questo dialogo in uno spazio di incontro e condivisione".



Dotta sarà allo Stand 9 di ArteGenova 2026, dal 13 al 26 febbraio, dalle 10 alle 20.



