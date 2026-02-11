I vigili del fuoco di Savona si riconfermano campioni italiani di snowboard

Oltre 1.300 vigili del fuoco, provenienti da tutta Italia, si sono dati appuntamento la scorsa settimana sulle nevi del Trentino-Alto Adige, nel comprensorio di Folgaria e Lavarone, per il 40° campionato di sci.

Nello snowboard a dominare è stato il Comando di Savona, sul podio per la quarta volta consecutiva e per la seconda sul gradino più alto.

Il punteggio è cresciuto grazie alle eccellenti prestazioni del “capitano” della squadra, il caposquadra Amato Donato, che ha conquistato la medaglia d’argento nella sua categoria, così come il vigile Scarponi Marco. Per un soffio fuori dal podio sono rimasti gli altri componenti della squadra, tra cui il vigile Carabba Goffredo, arrivato vicinissimo al terzo posto.

Ottimi risultati anche nello sci, dove il Comando di Savona si è piazzato al 20° posto su 85 comandi. In questa specialità, lo splendido piazzamento del Vice Comandante, ing. Borsano Fulvio — 24° nella seconda manche della propria categoria — ha permesso al Comando di guadagnare ben 10 posizioni rispetto all’anno precedente.

La partecipazione del personale al campionato è avvenuta al di fuori dell’orario di servizio.