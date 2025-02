"AlbengAteatro2025", grandi nomi e risate con "Pigiama per sei"

“Pigiama per sei” di Marc Camoletti, regia di Marco Rampoldi è il titolo della divertente commedia che sbarca domenica 16 febbraio, alle ore 18,00, all’Ambra di Albenga per il quarto appuntamento di “AlbengAteatro2025”, la rassegna della Teatro Ingaunia, diretta da Mario Mesiano, con il contributo del comune di Albenga, assessorato alla Cultura.

In scena per l’occasione un cast di tutto rispetto, i mitici Max Pisu e Antonio Cornacchione saranno affiancati da Laura Curino, Rita Peluso insieme a Roberta Petrozzi e Rufin Doh Zeyenouin.

“Pigiama per sei è una commedia esilarante, divertente e scoppiettante” dichiara Mario Mesiano “con un cast di esperienza, qualità e comicità indiscutibili, siamo molto felici ed orgogliosi di ospitarli nel nostro Teatro e di vedere il ritorno dell’amico Max Pisu. Ricordo che gli spettacoli della nostra rassegna si svolgono la domenica sempre alle ore 18,00, il sabato e feriali alle ore 21,00, mi raccomando” conclude Mesiano.

“Pigiama per sei” di Marc Camoletti con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu e con Roberta Petrozzi e Rufin Doh Zeyenouin, regia Marco Rampoldi. Il trionfo della commedia brillante ad equivoci, con lui, lei, l’altro. La coppia formata da Jacqueline e Bernard invita in villa un amico di lui, Robert, che è l’amante segreto di lei. Ma l’invito nasconde un altro inghippo: Bernard, il tradito, è a sua volta l’amante di Brigitte che viene spacciata per la ragazza di Robert. Tutto si complica quando una cameriera, ingaggiata da un’agenzia all’ultimo momento, si inserisce involontariamente, il suo nome (Brigitte) è lo stesso dell’amante di Bernard. Quando tutto sembra precipitare qualche invenzione dei protagonisti rimette in gioco tutto.

Prevendite presso Libreria “Quarta di copertina” via Enrico D’Aste 4 Albenga tel. 0182555999 o su www.ticket.it

Di seguito gli altri cinque spettacoli in cartellone nella rassegna che da ben diciassette edizioni porta ad Albenga il Teatro di Qualità: sabato 22 febbraio ore 21,00 “Lapponia” di Marc Angelet e Cristina Clemente con Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia, Sebastiano Gavasso, regia Ferdinando Ceriani.

Domenica 2 marzo ore 18,00 (spettacolo fuori abbonamento e fuori rassegna a scopo benefico per il Teatro Ambra) “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo, Compagnia Teatrale Masaniello.

Domenica 16 marzo ore 18,00 “Ti va di sposarmi?” scritto e diretto da Danila Stalteri con Roberta Garzia, Danila Stalteri, Alessandra Sarno, Fabrizio Stefan.

Domenica 23 marzo ore 18,00 “Ti amo o qualcosa del genere” di Diego Ruiz con Tiziana Foschi, Milena Miconi, Samuel Peron, Diego Ruiz, regia Diego Ruiz.

Sabato 29 marzo ore 21,00 “Que sera'” di Roberta Skerl con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Emanuele Barresi, regia Paolo Triestino.