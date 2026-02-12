San Valentino, a Finale un sabato 14 febbraio all'insegna del romanticismo con il contest “Finale in Love”

Sabato 14 febbraio, in occasione di San Valentino, Finale Ligure si vestirà d’amore trasformando il centro di Marina in una diffusa scenografia a cielo aperto dedicata agli innamorati con l’iniziativa “Finale in Love”. Un pomeriggio per celebrare i sentimenti, la bellezza del centro finalese e il piacere di vivere la città in un’atmosfera romantica.

A partire dalle ore 16.00, il cuore di Finalmarina sarà animato dalle note itineranti dell’Accademia Musicale del Finale, che accompagneranno le passeggiate tra le vie del centro con un sottofondo musicale diffuso, raffinato e avvolgente, cornice a un’esperienza pensata per coinvolgere residenti e visitatori nel pomeriggio tra i negozi e le attività commerciali locali, che allestiranno le proprie vetrine a tema con la festa degli innamorati. Durante il percorso, le coppie verranno accolte con rose rosse e pergamene d’amore, piccolo gesto simbolico che richiama la tradizione.

Fulcro dell’iniziativa sarà però la “love bubble” allestita in Piazza Vittorio Emanuele II, una raffinata installazione scenografica fronte mare, posizionata davanti allo storico Arco di Spagna. Una vera e propria cornice romantica, pensata per immortalare baci, promesse e momenti da ricordare, con il mare sullo sfondo e, volendo, la luce del tramonto a rendere l’atmosfera ancor più speciale.

Per rendere eterno il ricordo di questa giornata, il Comune di Finale Ligure promuove anche un contest fotografico su Instagram, pensato per valorizzare la bellezza della città attraverso lo sguardo degli innamorati. Partecipare è semplice: sarà sufficiente scattare un selfie all’interno della Bubble Love e pubblicarlo sul proprio profilo Instagram il 14 febbraio, tra le ore 9.00 e le 21.00, utilizzando l’hashtag #finaleinlove e taggando @visitfinaleligure.

Le prime 15 fotografie caricate in ordine cronologico accederanno alla fase finale del concorso. Il giorno successivo, 15 febbraio, dalle 12.30 alle 15.30, il pubblico potrà votare la propria immagine preferita commentando il post riepilogativo pubblicato sulla pagina ufficiale.

In palio, grazie alla preziosa collaborazione con i commercianti locali, sono previsti tre premi pensati per prolungare l’esperienza romantica anche oltre San Valentino: una cena per due presso il ristorante “Il Sogno”, e una cena per due presso “La Fortezza”, oppure un massaggio di coppia presso il centro estetico “Belli dalla testa ai piedi”.

«Con questa iniziativa vogliamo regalare alla nostra città un’atmosfera unica, capace di far innamorare ancora di più chi la vive ogni giorno e chi sceglie di scoprirla proprio in occasione di San Valentino - spiega l’Amministrazione comunale -. L’idea è quella di animare e rendere sempre più vivo il centro di Finalmarina, il nostro “budello”, valorizzando le bellezze di Finale Ligure, col suo mare e i suoi scorci suggestivi che saranno protagonisti della romantica “love bubble” allestita in Piazza Vittorio Emanuele. Eventi come questo sono inoltre momenti fondamentali per sostenere e promuovere il commercio locale, parte fondamentale dell’identità e della vitalità della nostra comunità».