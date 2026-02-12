I "Sessant'anni di 'Nostra Aetate'" in un incontro a Savona

Lunedì 16 febbraio alle ore 18 nella Sala Cappa del Centro Diocesano Pastorale "Città dei Papi", in via dei Mille 4, nel centro storico, si terrà l'incontro sul tema "'In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra' (Gn 12,3). Sessant'anni di 'Nostra Aetate'".

L'iniziativa è promossa dal Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Diocesi di Savona-Noli nell'ambito della XXXVII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Interverranno Giuseppe Momigliano, rabbino della comunità ebraica di Genova, e il vescovo monsignor Calogero Marino.

La dichiarazione "Nostra aetate" (letteralmente "Nel nostro tempo") è uno dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e riguarda il senso religioso e i rapporti fra la Chiesa cattolica e le religioni non cristiane. La prima bozza, denominata "Decretum de Judaeis" ("Decreto sugli Ebrei"), fu completata nel novembre 1961 da papa Giovanni XXIII, il testo definitivo pubblicato il 28 ottobre 1965 durante il pontificato di Paolo VI.

Lo scopo della Giornata è offrire alle comunità cristiane (parrocchie, gruppi, associazioni, movimenti, istituti religiosi, circoli culturali, federazioni, scuole) strumenti per avviare e sostenere, nei differenti contesti, processi di dialogo con le realtà ebraiche e di riscoperta delle radici ebraiche della e nella fede cristiana.

Sul sito web unedi.chiesacattolica.it/2026/01/09/giornata-del-dialogo-tra-cattolici-ed-ebrei-fascicoli-del-sussidio-e-locandina-2026 è possibile trovare i materiali preparati dalla Conferenza dei Vescovi e dalla Conferenza dei Rabbini d'Italia per la celebrazione della Giornata.