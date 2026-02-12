Albenga, all’Auditorium San Carlo la proiezione del film-inchiesta "Gaza: Doctors Under Attack"

Venerdì 13 febbraio, alle ore 21:00, l’Auditorium San Carlo di Albenga (Via Roma 70) ospiterà una serata di informazione e testimonianza dedicata alla drammatica situazione sanitaria nella Striscia di Gaza.

L’evento, organizzato dal gruppo Sanitari per Gaza – Liguria in collaborazione con l’Associazione Culturale Liguria Palestina, prevede la proiezione del film-inchiesta "Gaza: Doctors Under Attack".

"Il documentario offre uno sguardo crudo e necessario sulla realtà quotidiana di medici, infermieri e soccorritori, che operano in condizioni estreme per salvare vite umane. Attraverso interviste e riprese sul campo, l’opera denuncia la sistematica persecuzione del personale sanitario e le violazioni del diritto alla salute - spiegano gli organizzatori - La proiezione sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, per un momento di riflessione condivisa e solidarietà". Ingresso libero.