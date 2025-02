Un corso di autodifesa: partita la nuova iniziativa per contrastare la violenza di genere del Comune di Spotorno

Continuano le iniziative promosse dall'Amministrazione comunale di Spotorno per contrastare la violenza di genere, con l'obiettivo prioritario di attuare azioni concrete e rilevanti su un tema tanto delicato quanto fondamentale.

Lo scorso giovedì 6 febbraio ha preso il via il corso di autodifesa organizzato dal Comune col patrocinio di Coni e Libertas e realizzato in collaborazione con Telefono Donna OdV, ASD Yama Arashi, Judo Spotorno, IDS Savona e Shindokai Savona, presso la nuova palestra del Parco Monticello.

Un totale di 12 lezioni, al giovedì dalle 18:30 alle 20:00, suddivise in tre moduli da quattro incontri ciascuno, dedicati a discipline diverse: si parte con il krav maga dal 6 al 27 febbraio, seguito dal judo dal 6 al 27 marzo, per concludere infine con il karate dal 3 al 24 aprile.

"Abbiamo voluto fortemente organizzare un corso di autodifesa per le donne per poter dare un' idea di cosa fare in caso di aggressione fisica - spiega l'assessore con delega a Famiglia, Servizi Sociali e Sanità territoriale, Veruska Schoepf - Il corso di autodifesa si basa non solo su un allenamento del corpo, ma anche della mente che deve essere pronta a gestire eventuali imprevisti. Pertanto è anche un modo per rafforzare la propria autostima e il proprio carattere. Siamo molto contenti delle richieste di partecipazione e speriamo in eventi futuri".

"L'affluenza è stata ottima con ben 15 partecipanti - aggiunge soddisfatto il consigliere con delega a Sport e Outdoor, Simone Pastorino - per questa che rappresenta ufficialmente la prima iniziativa ospitata nella splendida nuova struttura. E' senz'altro un'ottima occasione per imparare le basi della difesa personale che purtroppo può risultare talvolta molto utile, ma è anche un bel modo per praticare attività di gruppo, che è uno degli aspetti più interessanti e preziosi dello sport. Un sincero ringraziamento va da parte nostra a tutte le associazioni che hanno collaborato all'organizzazione del corso, il cui contributo è stato essenziale per il successo".