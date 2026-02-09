Arte e solidarietà a Carcare, la mostra "Officina acquerello" a sostegno del viaggio dei ragazzi di Mazara del Vallo

Venerdì 13 febbraio, alle ore 17.30, presso la Bottega solidale di Carcare, si terrà l’inaugurazione della mostra “Officina acquerello”, un’esposizione di lavori realizzati con la tecnica dell’acquerello.

L’esposizione sarà visitabile dal 13 al 27 febbraio e si inserisce nel contesto di un San Valentino solidale: il ricavato contribuirà a sostenere il progetto “In Viaggio verso Cutro”, che permetterà a sette studenti di Mazara del Vallo di visitare Carcare, presumibilmente nel mese di maggio. Ma non è tutto. Nello stesso periodo, la Bottega è al lavoro anche per l’organizzazione di uno spettacolo teatrale e di un concerto, ampliando così il calendario di iniziative culturali e solidali.

L’iniziativa unisce arte e solidarietà, offrendo al pubblico l’occasione di apprezzare opere delicate e suggestive e di sostenere, al tempo stesso, un progetto di scambio e inclusione sociale.