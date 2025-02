Savona, furto da 9mila euro in profumeria: tre donne arrestate

Pochi giorni fa, ad Asti, a seguito di un'articolata attività investigativa, i poliziotti della Squadra Mobile di Savona hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Savona, nei confronti di tre donne italiane residenti nella città piemontese, rispettivamente di 29, 38 e 41 anni.

Le indagate, già gravate da precedenti specifici, sono state arrestate per i reati di furto e furto aggravato in concorso, commessi negli scorsi mesi in diverse città: Savona, La Spezia e Piacenza. Un'altra donna, di 57 anni, sempre residente nell'astigiano, è stata denunciata per gli stessi reati.

A seguito di una minuziosa attività investigativa della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, sono emersi gravi indizi a carico del sodalizio criminale per almeno sette furti perpetrati in farmacie e profumerie. All'interno di questi esercizi, eludendo la sorveglianza degli addetti alle vendite, le "insospettabili" cittadine piemontesi erano riuscite ad asportare numerosi profumi e prodotti cosmetici per un valore complessivo di circa 18 mila euro, nascondendoli all'interno di borse opportunamente schermate.

Nell'ordinanza di custodia cautelare sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico delle indagate per tre "colpi" commessi nella città di Savona, in particolare ai danni di una profumeria Dellepiane situata nel centrale e frequentatissimo Corso Italia, da cui avevano sottratto merce del valore di circa 9mila euro. La titolare, sentita dalla nostra redazione, aveva espresso tutta la sua indignazione per i furti avvenuti nello spazio di 15 giorni. Altrettanti "colpi" erano stati commessi nel centro cittadino di Piacenza e un altro a La Spezia.

Durante le perquisizioni nelle abitazioni delle indagate, sono state rinvenute numerose confezioni di profumi, creme cosmetiche, articoli di make-up e vari prodotti per la cura della persona, tutti di marche prestigiose. Inoltre, sono state trovate cinque capienti borse da donna, internamente schermate con involucri di carta stagnola, alcune delle quali "pronte all'uso", in quanto custodite nei bagagliai delle autovetture. Accuratamente nascosti all'interno delle dimore delle indagate, sono stati inoltre trovati diamanti e altre pietre preziose.

Le tre arrestate, dopo le formalità di rito, sono state condotte in carcere a Torino e messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.