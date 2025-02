"Vecchiaia: stato o malattia?", il professore Giuliano Bono all'UNITRE Borghetto

Lunedì 17 febbraio 2025, alle ore 16:10, presso la sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina, in Piazza Libertà, è in programma il quarto incontro organizzato dall’UNITRE di Borghetto Santo Spirito.

L’evento “Vecchiaia: stato o malattia?” vedrà la partecipazione del Prof. Giuliano Bono, che guiderà una riflessione su uno dei temi più attuali della nostra società.

In un’epoca in cui l’aspettativa di vita continua ad aumentare, diventa fondamentale comprendere le implicazioni dell’invecchiamento sul sistema sanitario, sull’economia e sulla qualità della vita.

Il professor Bono, medico chirurgo, animatore in corsi di formazione permanente e complementare svolti per la Regione Piemonte, per le ASL e per la SIMG, autore di libri e articoli scientifici di medicina generale, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra scienza, medicina e società, analizzando il confine tra invecchiamento fisiologico e malattia. Ingresso libero.