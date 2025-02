Consultorio Albenga, Arboscello (Pd): E' quasi al collasso, non è il primo e non sarà l'ultimo"

"La situazione del Consultorio di Albenga è ormai insostenibile: il personale è insufficiente e questo sta compromettendo servizi essenziali per le famiglie e i cittadini. È necessario un intervento immediato da parte della Regione Liguria e di Asl2 per garantire il diritto alla salute e all’assistenza", afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“Dalle recenti segnalazioni e dalle dichiarazioni dell’assessore alle politiche sociali di Albenga, emerge una carenza cronica di personale, che rende sempre più difficile l’accesso a prestazioni fondamentali come screening oncologici, corsi di accompagnamento alla nascita, supporto alla genitorialità e visite pediatriche - prosegue -. Non possiamo accettare che una città come Albenga, dove gravitano oltre 60 mila abitanti, debba fare i conti con un consultorio che non riesce a garantire i servizi minimi".

"Il centrodestra, così come ha fatto in passato su altre sedi, usa gli alibi delle ristrutturazioni e dei trasferimenti provvisori e non è chiaro con i cittadini. La realtà è che si è smantellato un sistema che funzionava, quello dei consultori, che era fondamentale per la sanità territoriale e per dare risposte concrete ai cittadini. Serve un potenziamento immediato del personale - conclude il consigliere regionale Pd -, con assunzioni stabili, non scuse o ambiguità".