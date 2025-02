Alassio, cade da un montacarichi sbattendo la testa: un operaio ricoverato al Santa Corona

Incidente durante alcune operazioni di carico e scarico di mezzi da un furgone per un uomo che stava operando ad Alassio, in via Dante Alighieri. Secondo quanto riferito, avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio mentre si trovava sul montacarichi del mezzo, cadendo e sbattendo la testa.

Immediato è scattato l'allarme per i soccorsi: sul posto i vigili del fuoco, i militi della Croce Bianca di Albenga e il personale dell'automedica Sierra del 118.

Le condizioni della vittima della caduta non sarebbero risultate gravi, disponendo così il trasporto in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.