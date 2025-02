Anomalie a bordo di una motonave che scaricava greggio al largo di Savona: indagini in corso

Alcuni anomalie sarebbero state riscontrate sulla motonave contenente idrocarburi "Seajewel" attraccata al largo della costa tra Savona e Vado, precisamente nel campo boe Sarpom, durante le operazioni di scarico di "crude oil" presente a bordo.

L'accaduto si è verificato tra la mezzanotte e l’una del 14 febbraio scorso durante le operazioni di scarico del greggio quando il personale specializzato, che sovrintendeva le operazioni, ha constatato alcune anomalie nelle procedure di discarica decidendo, di concerto con la Capitaneria di porto savonese l’interruzione delle stesse per motivi precauzionali.

Sono quindi state attuate immediatamente le procedure previste dai Piani antinquinamento e antincendio portuali. Inoltre, non sono stati registrati sversamenti né danni a persone.

Attualmente sono in corso gli accertamenti tecnici per valutare l'effettività delle anomalie segnalate a bordo dell’unità in questione, volti a verificarne l’origine e a eliminare le stesse per il prosieguo delle operazioni in sicurezza.

La Procura di Savona sta indagando sull'accaduto.