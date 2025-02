Savona, sabato 22 febbraio a "Le Officine" arriva il Carnevale dei colori

Coriandoli e stelle filanti, maschere e colori, dolci sorprese: è tutto pronto per la Festa di Carnevale 2025 al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona.

Sabato 22 febbraio, a partire dalle ore 15.30 nella terrazza (piazza Marco Biagi) tanto divertimento e tante sorprese per grandi e piccini.



Si inizierà con la sfilata in maschera, a cui tutti i bimbi potranno partecipare, e al termine premiazione delle mascherine più eleganti, più simpatiche, più divertenti e molti altri premi, grazie alla collaborazione dei punti vendita presenti all’interno del Centro Polifunzionale Le Officine. L'iscrizione, da effettuare presso lo stand apposito, è gratuita!



La festa continuerà con il Laboratorio creativo dove tutti potranno dare spazio alla propria creatività. Per chi non fosse mascherato, nessun problema: lo staff di Mc Donald’s sarà disponibile con la postazione Truccabimbi. Non mancheranno musiche e balli con la Baby Dance a cura dello staff di ASD Semplicemente Danza e le golosità con l'immancabile distribuzione gratuita delle chiacchiere (fino ad esaurimento scorte) per una dolce pausa tutti in compagnia.