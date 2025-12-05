Un anno di scambi e territori oltre i confini: a Loano presentati i frutti del progetto "Nord Ovest Cultura"

E' stata la sala consiliare di Loano a fare da cornice alla presentazione degli eventi festivi dei tre Comuni di Finale, Pietra e Loano, riuniti sotto il marchio "Ponente Vibes", e al bilancio del percorso compiuto insieme a Nord Ovest Cultura, il progetto di cooperazione territoriale che da mesi unisce Liguria e Piemonte in un intreccio di musica, tradizioni ed enogastronomia.

A raccontarlo sono stati i vicesindaci di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano — Maura Firpo, Daniele Rembado e Gianluigi Bocchio — affiancati da Monferrato On Stage, da Fabio Gallo e da Cristiano Massaia, protagonisti di questa “alleanza” costruita passo dopo passo.

«Finalmente siamo riusciti a dare forma a un’idea che era nell’aria da vent’anni», ha osservato Bocchio, descrivendo un percorso che avrebbe potuto perdersi nei campanilismi e che invece «ha trovato nella collaborazione la sua forza». Un concetto rilanciato da Rembado, per il quale l’interscambio culturale sperimentato in questi mesi «è stato costruttivo e divertente», l’esempio concreto di un’offerta che vuole nutrire la cultura e allo stesso tempo attrarre un turismo sostenibile lungo tutto l’anno.

Firpo ha ricordato come Finale Ligure abbia scelto di puntare sulla cultura come “motore di crescita”, ruolo che l’ha portata a fare da ponte naturale tra territori diversi ma accomunati da un patrimonio storico e architettonico che merita di essere valorizzato.

Dal Piemonte è arrivato l’invito a proseguire su questa strada, con Massaia che parla di «unità territoriale» come di un punto di partenza: «Ora è il momento della vera narrazione, di raccontare ovunque la storia e l’identità dei nostri territori, abbattendo quella montagna che da sempre, solo metaforicamente, ci divide».

A tracciare un primo consuntivo è stato Gallo, che evidenzia una crescita costante dell’attenzione mediatica: oltre un centinaio di contenuti sui social, un centinaio di articoli sulla stampa, circa duecento uscite online, senza contare TV e radio. Numeri che raccontano un progetto che sta trovando ascolto.

La collaborazione tra Ponente Vibes e Nord Ovest Cultura, forte dell’accordo firmato a giugno a Moncalvo, si è già tradotta in appuntamenti la scorsa estate. Dalla tappa piemontese del festival “Kaptura”, dove le specialità liguri hanno dialogato con i vini del Monferrato, alle serate agostane del Finale Music Festival, quando in Liguria sono arrivate le eccellenze enogastronomiche piemontesi. Un “gemellaggio del gusto” che ha saputo farsi racconto.

Durante la conferenza, i tre Comuni hanno presentato anche il calendario degli eventi festivi per il periodo natalizio, un mosaico di iniziative che intreccia musica, cultura e tradizioni locali.

Al di là dei singoli appuntamenti, ciò che sembra emergere è la volontà di costruire una strategia stabile, capace di superare la stagionalità e rendere la collaborazione tra Liguria e Piemonte una presenza costante, non un episodio.