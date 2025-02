Neuroscienze, la dottoressa Cinzia Finocchi sarà la nuova direttrice del dipartimento aziendale

E' la dottoressa Cinzia Finocchi, direttore della Neurologia Levante presso Asl 2, la nuova guida del Dipartimento di Neuroscienze per tutta l'azienda sanitaria savonese.

Ad annunciarlo è stata la Direzione Generale di Asl 2 in una nota comunicando inoltre come la dottoressa assumerà l'incarico nei prossimi giorni in sostituzione del neo pensionato dottor Riccardo Padolecchia, al quale l'azienda nel suo comunicato ha voluto dedicare un ringraziamento "per i brillanti risultati raggiunti".

Finocchi è approdata in Asl 2 dopo la brillante esperienza come dirigente medico Disciplina Neurologia presso la Clinica Neurologica dell’ IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, dove ha svolto gli incarichi di responsabile del Centro Cefalee, responsabile Laboratorio Doppler, responsabile Assicurazione Qualità di UO e Dipartimento, coordinatore del Disease Management Team Malattie Cerebrovascolari.

“Ringrazio la direzione aziendale per la fiducia che mi dimostra affidandomi questo nuovo incarico - ha commentato la dottoressa Finocchi - Il Dipartimento di Neuroscienze di ASL 2 raccoglie strutture di importanza strategica. Penso a tutta l’area delle Neuroscienze dell’ospedale di Santa Corona, considerata la funzione di Hub della Neurologia con Centro Ictus nella gestione della fase acuta dell’ictus e quella della Neurochirurgia nell’ambito del 'trauma center' in collaborazione con il DEA di II livello. Per non dimenticare le altre strutture di eccellenza come quelle di Oculistica e Otorinolaringoiatria. In collaborazione con i diversi direttori di struttura cercherò di dare il maggior contributo possibile all’ulteriore sviluppo e miglioramento di queste realtà”.