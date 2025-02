La cittadinanza onoraria di Quiliano a Vittorio Pertusio: storico sindaco di Genova, fu presidente del Comitato di Liberazione Nazionale quilianese

La cittadinanza onoraria allo storico esponente della Dc, ex sindaco di Genova per 13 anni Vittorio Pertusio particolarmente legato alla città di Quiliano per essere stato presidente del Comitato di Liberazione Nazionale.

La richiesta di conferimento dell'importante rinoscimento approderà nel prossimo consiglio comunale quilianese del 25 febbraio.

Avvocato,nato nel 1904, fu primo cittadino della città capoluogo di regione dal 1951 al 1960 e dal 1961 al 1965. Era stato deputato nella I Legislatura dal 1948 al 1951 anno in cui si dimise e venne sostituito da Bartolomeo Bolla. Fu anche nel Governo De Gasperi VI Sottosegretario di Stato al Lavoro e Previdenza sociale.

Villa Maria a Quiliano fu per anni la sua residenza estiva che decise di vendere negli anni settanta al comune di Quiliano, all’epoca rappresentato dal sindaco Andrea Picasso.

Morì a Quiliano all'età di 90 anni nel 1994.