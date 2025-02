Nuovi impianti eolici, Foscolo (Lega): "Imprescindibile rispettare la volontà dei sindaci del territorio"

“Progetti per nuovi impianti eolici in Liguria. In aula ho presentato l’ordine del giorno che impegna la giunta a incontrare gli esponenti delle Amministrazioni Provinciali e Comunali per avviare un confronto che vada a valutare, in maniera complessiva, il bilancio costi/benefici nei termini della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il documento andrà quindi in Commissione per approfondire ulteriormente questo importante tema che, in particolare nella Provincia di Savona, ha avuto le conseguenze di un importante impatto anche sul nostro paesaggio. Infatti, la distribuzione di pale eoliche in passato si è ingiustamente concentrata soprattutto nel territorio savonese. A questo punto, è imprescindibile rispettare la volontà dei sindaci e della cittadinanza nel caso di proposte o progetti che riguardino la realizzazione di nuovi impianti eolici”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.