Pontinvrea, una cena per ricordare e sostenere "Il sorriso di Elena"

Pontinvrea si unisce nel ricordo di Elena, la giovane genovese di 18 anni recentemente scomparsa a causa di una rarissima malattia neurodegenerativa. Per onorare la sua memoria e sostenere il progetto "Il sorriso di Elena", è stata organizzata una cena speciale presso il ristorante La Pineta il prossimo 25 febbraio alle ore 19.30.

L'iniziativa nasce dal desiderio di aiutare la famiglia di Elena, che da anni trascorre le vacanze a Pontinvrea e che ha sempre lottato per garantire alla giovane una vita il più serena possibile. Grazie alla solidarietà e alla generosità della comunità locale, la cena offrirà un'esperienza gastronomica con degustazione di prodotti tipici del territorio, gentilmente donati dalle attività commerciali del paese.

"Voglio ringraziare tutti per la bellissima iniziativa e invito tutti a partecipare perché, oltre alle nobili motivazioni che sono lo spirito di questa serata, è un modo per ricordare quanto ci ha arricchito la tua presenza, il tuo sorriso e la tua voglia di vivere, dolcissima Elena", ha scritto sui social il sindaco di Pontinvrea, Matteo Camiciottoli.

L'evento rappresenta un'importante occasione per stringersi attorno alla famiglia di Elena e per dare un contributo concreto a chi, come lei, affronta difficili battaglie contro malattie rare.