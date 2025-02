Albissola, scattano i lavori di riqualificazione del verde: interventi su tre aiuole principali (FOTO)

È pronto a partire un nuovo lotto di interventi di riqualificazione del verde urbano ad Albissola Marina.

Ad annunciare le opere di restyling che riguarderanno alcune delle principali aiuole cittadine è il Vicesindaco Luigi Silvestro.

I nuovi interventi di rigenerazione riguardano tre aiuole presenti

in Via Ines Negri, quella tra Viale Faraggiana e Via Palestrina ed infine l'aiuola presente tra Via Sansobbia e Viale Perata (nei pressi del campetto da basket) .

Il valore dell’investimento è pari a 27.690 euro complessivi ed i lavori sono stati affidati dal Servizio tecnico manutentivo del Verde comunale alla ditta Rabellino Roger di Savona, finalizzati alla rigenerazione e il rifacimento delle aiuole, con pulizia, rinnovo del sottofondo e successiva posa di teli pacciamanti e ciotoli di fiume come rifinitura e dove fattibile sarà realizzato un nuovo impianto di irrigazione, piantumate nuove essenze e nuovi cespugli e bordure.

"Infine in tutte queste aree verdi sarà

installata una recinzione perimetrale di altezza adeguata per difenderle da quei incivili proprietari di cani che le usano indebitamente come aree sgambamento e latrine per i loro animali. (Tra l’altro prosegue anche il servizio in borghese della

Polizia Municipale per sanzionare i comportamenti contro il decoro urbano) - spiega l'assessore albissolese -

I tre interventi di riqualificazione del verde in argomento dovrebbero terminare entro la fine di aprile ed il primo lavoro di manutenzione ad essere avviato già in data odierna, è quello che attiene l’aiuola che ospita il monumento alla partigiana Ines Negri collocato nell’omonima strada del quartiere “Collette” per poi proseguire tra i mesi di marzo e aprile con le 2 altre rimanenti".

"Nel corso del tempo abbiamo predisposto ed intendiamo proseguire anche nei prossimi anni, una programmazione di opere di ammodernamento e rigenerazione che rispondono, ognuno in modo diverso a seconda dei luoghi interessati, ad esigenze di decoro e valorizzazione

degli spazi verdi urbani con l’obiettivo di presentare una città sempre più decorosa e vivibile. La riqualificazione oggi avviata di queste tre grandi aiuole è infatti solo l’ultima di una serie di lavori di rigenerazione delle principali aree verdi cittadine che hanno preso inizio già dal biennio scorso, pensiamo ad esempio alle aiuole centrali di Corso Perata, a quella presente in Largo Milite Ignoto , al recupero integrale dei camminamenti interni ai giardini ex Arcos" precisa il vicesindaco e assessore.