Messa in sicurezza opera per la raccolta delle acque sorgive: ordinanza di Quiliano al Depuratore e al Comune di Vezzi Portio

Un'ordinanza che chiede al Consorzio Depurazione Acque Savonese ed al Comune di Vezzi Portio, di provvedere con urgenza alla realizzazione degli interventi necessari a tutela dei pericoli per la salute e l'igiene pubblica e per la sicurezza della collettività consistenti nella messa in sicurezza dell'opera destinata alla raccolta delle acque sorgive "Gaggia Secondaria".

A firmarla il sindaco di Quiliano Nicola Isetta visto che a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2024 si erano venuti a creare significativi danni al manufatto che ad oggi versa in condizioni di stabilità precaria.

Vista la relazione del Consorzio nella quale veniva specificato che "la distribuzione dell’attività del dissesto è da considerarsi in progressione non costante con aumento imprevedibile della sua attività ed estensione. La situazione presente comporta una situazione di rischio elevato con grave pericolo per la pubblica incolumità essendo la vasca a rischio di crollo aggettante su un sottostante Rio e su una strada pubblica".

La criticità è stata riscontrata anche a seguito di un sopralluogo da parte del personale tecnico del settore lavori pubblici del Comune di Quiliano.

Il manufatto è al catasto del comune quilianese ma è di proprietà del Comune di Vezzi Portio, ed è soprastante la strada comunale che dalla località Rocche Bianche conduce alla località Tagliate.

I mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori possano accedere all’alveo del corso d’acqua interessato e l'accesso allo stesso deve avvenire senza modificare sostanzialmente l'attuale conformazione delle sponde, solamente nelle ore lavorative ed in condizioni metereologiche ed idrologiche favorevoli.