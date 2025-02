Savona, in fase di ultimazione i lavori per il recupero del sottopasso di corso Vittorio Veneto

Nonostante il freddo, i Custodi del Bello proseguono con i lavori di restyling del sottopasso di corso Vittorio Veneto che dovrebbero essere conclusi nei prossimi giorni.

Interrotti per qualche giorno a causa della pioggia delle settimane scorse, i lavori hanno impegnato a lungo i Custodi del Bello.

Infatti, hanno dovuto rifare completamente gli intonaci, carteggiare e riverniciare la parte lignea del soffitto, tappare alcuni buchi divenuti nidi di colombi, togliere la vecchia copertura in gomma ormai logora e scivolosa delle scale a cui è stato rifatto il fondo e riverniciato le ringhiere, in parte smontate per rifare gli intonaci. "Insomma, un restauro completo che ha richiesto un po' di tempo in più del previsto – dicono i Custodi del Bello – ma contiamo di ridare alla cittadinanza un attraversamento della strada più sicuro in un tratto molto trafficato".

Una volta terminato questo intervento, i Custodi del Bello si dedicheranno ad altri lavori di riqualificazione di spazi o arredi della città.