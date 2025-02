Parcheggi a Ceriale, il vice sindaco Giordano: “Abbiamo tutelato i marciapiedi e la sicurezza pedonale”

“Riguardo alla questione dei parcheggi sollevata dal consigliere Nervo, ci sono due risposte da considerare. La prima è quella tecnica, che darò in modo sintetico in una parola, poiché sarebbe una risposta già consumata da tempo: semplicemente perché sui marciapiedi è vietato parcheggiare. La seconda risposta è una domanda che Nervo dovrebbe fare a sé stesso, in quanto non riesce a uscire da questo giro vizioso da mesi e non capire che i marciapiedi in un mondo di macchine disseminate ovunque sono sacri per le persone meno fortunate”. Questo il chiarimento del vice sindaco e assessore alla viabilità Luigi Giordano dopo le dichiarazioni del consigliere di minoranza Piercarlo Nervo sulla situazione dei parcheggi a Ceriale e le recenti modifiche alla viabilità cittadina.