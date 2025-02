Termovalorizzatore e parchi eolici, anche i circoli Fratelli d'Italia della Val Bormida dicono no

Dopo la presa di posizione dei sindaci di centrodestra, arriva anche dai circoli di Fratelli d'Italia della Val Bormida, ossia Cairo Montenotte, Altare e Millesimo, una presa di posizione contraria all'ipotesi di insediamento sia di un nuovo termovalorizzatore in valle che di nuovi parchi eolici. In quest'ultimo caso il riferimento nel particolare è ad Altare.

“Convintamente ancorati alle proprie linee guida, ricordando che per cent'anni la Val Bormida è stata considerata la 'pattumiera' regionale, ribadiamo: evitare qualsiasi nuovo insediamento inquinante in tutto il territorio Valbormidese già molto devastato; necessario promuovere tutte le attività possibili per diminuire il tasso di inquinamento terreno e acustico esistente, non deturpare ulteriormente il territorio” affermano unitamente i circoli nella loro nota.

“Comprendiamo e condividiamo pertanto la necessità della nostra Regione Liguria di chiudere il cerchio del riciclo dei rifiuti ma sicuramente non nella nostra Val Bormida - concludono -. Confidiamo nella sensibilità della nostre amministrazioni comunali che vogliano aderire al nostro dissenso in modo tale da esprimersi congiuntamente nel merito”.