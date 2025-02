Torna a Savona la musica dei giovedì con una serie di concerti chiamati “Dezeuggia”

Cominciano i giovedì musicali di via Mistrangelo a Savona. Una serie di concerti, chiamati “Dezeuggia”, organizzati da due locali della via: la birreria “Rock Café” e la risto-pizzeria “Baciccia”. L’obiettivo – dicono i titolari – “è quello di dare vita alla strada anche nei mesi invernali, in attesa degli eventi estivi”. Ecco i primi concerti, che saranno ospitati, a partire dalle ore 19, al “Rock Cafè” ma con i piatti serviti da “Baciccia”.

20 febbraio: Oratapoesia & le sue Alici

Oratapoesia ovvero Andrea Nocco, polistrumentista savonese, si propone con il neonato progetto sperimentale basato su campionamenti e loop. Visual, note di mandolino, chitarra elettrica e tromba si mescolano all’elettronica in forme sempre nuove e parzialmente improvvisate. Si legge nella scheda: «Ambient e groove ci fanno spaziare da ritmi tribali a un hiphop astratto che strizza l’occhio al noise. Nuove vibrazioni, all’occasione collabora con MCs freestyle, reading di poesie e campionamenti da film. Fosforo e Vizzanti brucano l’underground, respirano l’hiphop e lo sputano fuori improvvisando parole, nessuno sa quello che diranno».

6 marzo: Sample Gee!

Quella del “Rock Café” di Savona è la data d’esordio per i Sample Gee!, nuovo trio ligure con – dicono gli artisti –: «Paolo Priolo al basso/contrabbasso, Samuele Puppo alla chitarra e Gigi Marras alla batteria, che portano il verbo del soul-jazz americano con temi originali e riarrangiamenti di brani di Jimmy McGriff, Stanley Turrentine, Lou Donaldson e altri. Una formazione da jazz-trio con una buona percentuale di blues e di funk».

20 marzo: Riviera Underground Ep.1

U formazione originale: tre membri dei West Riviera, soul band savonese, suoneranno un mix di blues, soul, funk provenienti dai loro ascolti preferiti che da brani originali.

Per informazioni: 3478946855