Altare, l'appello della Croce Bianca: "Servono volontari, le soddisfazioni non mancano"

La Croce Bianca di Altare lancia un appello alla comunità: c’è bisogno di volontari per continuare a garantire un servizio fondamentale per il territorio.

Nel solo mese di gennaio, la pubblica assistenza ha effettuato ben 165 servizi, con una media di 5,3 interventi al giorno. Se si escludono i fine settimana, quando si opera solo in emergenza, il numero sale a una media di 7,5 interventi giornalieri. Un impegno significativo per un’associazione di volontariato senza dipendenti, resa operativa grazie alla dedizione di alcuni equipaggi disponibili ogni giorno per i trasporti ordinari e di altri volontari che coprono i turni di emergenza notturni.

"Ci riusciamo solo grazie alla disponibilità di persone che dedicano il proprio tempo alla comunità – spiegano dalla Croce Bianca –. Ma inevitabilmente, con il passare del tempo, alcuni volontari sono costretti a lasciare per motivi di età, salute o impegni familiari. Ecco perché è fondamentale il ricambio generazionale e l’ingresso di nuove persone disposte a dare una mano".

L’appello è chiaro: chiunque abbia del tempo da dedicare al prossimo è invitato a provare questa esperienza di volontariato. "Le soddisfazioni non mancano – concludono dall’associazione – e ogni piccolo contributo può fare una grande differenza per chi ha bisogno".