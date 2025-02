Parco eolico Bric Surite, anche la Protezione civile di Altare dice "No": "Un pericolo per il territorio"

Anche la Protezione civile di Altare si schiera contro il progetto del parco eolico Bric Surite, unendosi alla posizione già espressa dall’amministrazione comunale, dalle associazioni locali e dagli abitanti del territorio.

"Riteniamo che la realizzazione del parco eolico rappresenti un pericolo non solo per la nostra comunità, ma anche per la flora e la fauna locali, che verrebbero disturbate dalla presenza del cantiere, dall’inquinamento acustico e dai numerosi disagi legati alla costruzione dell’impianto", spiegano dalla Protezione Civile.

"Si tratta dell’ennesimo attacco non solo alla popolazione, ma anche al paesaggio stesso. Ci auguriamo che l’area interessata dal progetto venga preservata, nel rispetto di chi vive nelle vicinanze".

"Ribadiamo il nostro sostegno all’amministrazione comunale e ai cittadini, auspicando che questo progetto non trovi terreno fertile e venga definitivamente cancellato", concludono dalla Protezione civile di Altare.