Giornate di prevenzione e donazioni per la cardiologia dell’ospedale di Albenga

Nell’ambito dell’iniziativa nazionale "Cardiologie Aperte", promossa dall’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), i medici della Cardiologia PO Ponente saranno presenti, su base volontaria, sabato 22 febbraio presso l’ospedale di Albenga per offrire informazioni, attività di prevenzione e divulgazione. L’evento segue la giornata organizzata sabato 8 febbraio presso l’ospedale Santa Corona.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per promuovere la prevenzione cardiovascolare. Durante l’incontro verranno proiettate slide informative, illustrate da un medico specialista presente in sala, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di uno stile di vita sano e della diagnosi precoce.

La giornata del 22 febbraio ad Albenga avrà inoltre un valore speciale: sarà l’occasione per ringraziare pubblicamente i donatori che hanno regalato un ecocardiografo al presidio di Albenga, contribuendo così al potenziamento delle attrezzature della struttura. Inoltre, nel corso della giornata, la Cardiologia PO Ponente riceverà altri due apparecchi per ECG Holter, strumenti essenziali per il monitoraggio della salute cardiaca dei pazienti.

La direzione di Asl2 tiene a rivolgere un ringraziamento speciale a tutto il personale coinvolto, a chi ha contribuito ad acquisire le apparecchiature e a chi vorrà partecipare a queste giornate dedicate alla salute del cuore.