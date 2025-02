Carcare piange Renato Breviglieri, per anni docente dell'Univalbormida

La comunità di Carcare e l'intera Val Bormida sono in lutto per la scomparsa di Renato Breviglieri, figura di spicco nel panorama culturale e associativo savonese. Nel suo studio a Palazzo Scarampi, a Cairo Montenotte, custodiva una vasta biblioteca dedicata agli studi esoterici laici e disponeva di una sala conferenze privata, dove organizzava incontri aperti al pubblico su storia, cultura ed esoterismo, invitando esperti da tutta Italia.

Profondamente integrato nel tessuto associativo della Val Bormida e di Savona, Breviglieri, originario di Ferrania, risiedeva con la moglie Tiziana nella frazione Vispa di Carcare.

Nel corso della sua carriera professionale aveva lavorato presso la 3M Ferrania e, successivamente, si era dedicato alla sicurezza sul lavoro nelle aziende. Autore di diverse opere, tra cui un approfondito studio sulla Mano di Giove Sabazio, conservata nel Museo Biblioteca di Carcare, ha sempre sostenuto con impegno le associazioni culturali e storiche di Cairo, Savona e Genova, coltivando rapporti sia con organizzazioni laiche che religiose.

La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nella comunità locale, che lo ricorda con affetto e gratitudine per il suo instancabile contributo alla cultura e al sociale. "È con grande dispiacere che apprendiamo della scomparsa di Renato Breviglieri, per anni docente dell'Univalbormida. Proprio questo autunno aveva tenuto il corso Conversazioni sui sogni. Se ne va una persona seria, educata e appassionata, che si distingueva per queste qualità. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento difficile", commentano dalla Biblioteca Civica Centro Studi "A.G. Barrili".