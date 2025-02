Meteo, un po' di maltempo con poche piogge

Durante la settimana sarà presente un flusso occidentale perturbato, ma ancora una volta le Alpi faranno da scudo mantenendo lontane le precipitazioni più importanti. Temperature nella media del periodo. Miglioramento a partire da giovedì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 24 febbraio

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso sui settori occidentali, aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Sui restanti settori nuvoloso con nuvolosità in aumento e qualche pioggia isolata su Liguria in particolare dalla sera. Temperature massime tra i 13 e i 15 °C. Venti assenti o deboli variabili.

Martedì 25 e mercoledì 26 febbraio

Cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, piogge su Liguria centro-orientale e Piemonte orientale, neve sulla Valle d'Aosta e Alpi nordoccidentali a quote oltre i 1200 m ma con accumuli non oltre i 10/15 cm. Altrove solo qualche debole pioggia isolata. Miglioramento a partire da ovest da mercoledì mattina.

Temperature minime in aumento domani fino 5/7 °C su pianure e fino 10/11 °C su coste. in calo poi mercoledì mattina. Massime in calo domani ma poi si riprendono mercoledì con valori fino 15/16 °C. Venti ancora generalmente assenti o deboli variabili domani, mercoledì raffiche di Foehn sulle Alpi e venti settentrionali sulle pianure piemontesi orientali e sulla Liguria centro-orientale, in particolare tra pomeriggio e sera.

Tendenza da govedì 27 febbraio

Temporanea ripresa dell'alta pressione sull'Europa centrale con tempo stabile, ma anche con correnti orientali che convoglieranno aria più fredda da est sulle nostre regioni.

