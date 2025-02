Savona , il sindaco Russo in vista alla Pediatria del Gaslini diffuso al San Paolo: “Reparto d'eccellenza”

Una visita al reparto di Pediatria e neonatologia, facente parte del Gaslini diffuso per il sindaco Marco Russo, su invito del direttore Alberto Gaiero.

"Vengono presi in considerazione i molteplici aspetti che hanno a che fare con la cura di un bambino- prosegue Russo - da quella squisitamente medica al rapporto con la famiglia fino alle attività ludiche e ricreative finalizzate a rendere più leggera la degenza dei piccoli pazienti. Per fare questo, è fondamentale la grande predisposizione a fare sistema, non solo con gli altri reparti, ma anche con le realtà sociali che concorrono al benessere del bambino.