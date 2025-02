A Savona un dibattito sul Terzo Settore: il 28 febbraio nella sala conferenze di Confcommercio

Qual è il futuro del Terzo Settore in Italia? Quali sfide e opportunità attendono il mondo del volontariato e delle politiche sociali nei prossimi anni? A queste domande cercherà di rispondere il professor Luigi Bobba, protagonista di un evento di rilievo organizzato da UCID Savona (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti), in programma per il 28 febbraio alle ore 16:00 presso la sala conferenze Confcommercio Savona in Corso Agostino Ricci 14.

Figura di spicco a livello nazionale per il suo impegno nelle politiche sociali, ex sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e profondo conoscitore delle dinamiche del Terzo Settore, Bobba porterà a Savona la sua esperienza e visione in un momento storico cruciale per il mondo del volontariato, sempre più centrale nelle politiche di coesione sociale.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di alcune delle più importanti figure del territorio. Dopo la presentazione del presidente di UCID Savona, Gianfranco Ricci, prenderanno la parola Enrico Costa (UCID regionale), Mons. Calogero Marino (Diocesi di Savona-Noli), Enrico Schiappapietra (Presidente di Confcommercio), Marco Russo (Sindaco di Savona) e Pierluigi Viaggio (Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda). A moderare l’intero incontro sarà Claudio Sabattini

Il momento clou dell’evento sarà l’intervista al Professor Bobba, condotta da Luigi Tarricone e Mauro Bianchi, che lo guideranno in un confronto aperto sui grandi temi sociali, partendo dalla recente evoluzione normativa che ha interessato il Terzo Settore fino alle sfide che attendono il mondo del volontariato in un contesto sociale ed economico in continua trasformazione.

Non mancherà uno spazio dedicato al dibattito con il pubblico, previsto a partire dalle ore 17:30, che vedrà il coinvolgimento di esponenti di primo piano di realtà locali attive nel sociale. Saranno presenti, tra gli altri, rappresentanti di Opere Sociali Servizi, Fondazione De Mari, Direzione regionale scolastica, Cresci odv - Savona, Il Granello - Varazze, Hospice Rossello Centro Misericordia - Savona, Enti Asili Regina Margherita - Savona, Confcommercio di Savona, Confcooperative Liguria e CONI Savona. Sarà un’occasione per raccogliere testimonianze dirette e riflettere insieme su come rafforzare il legame tra istituzioni, volontariato e cittadinanza.

La giornata si concluderà alle ore 19:00, con la chiusura dei lavori. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza, fino a esaurimento posti.