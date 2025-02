Asl 2, tornano gli incontri del ciclo "Conoscere l'Alzheimer"

Il 28 febbraio riprendono gli incontri di "Conoscere l'Alzheimer" con il patrocinio dell'Asl 2 Savonese, dell'Ordine dei Medici di Savona e della Provincia di Savona.

Tutte le riunioni in programma nel 2025 (vedi allegato) si svolgeranno i venerdì pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.30, presso la Sala Congressi "Lorenzo Spotorno" dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'ingresso è libero e gratuito.

Scopo dell'iniziativa è principalmente quello di informare familiari e caregiver (i familiari che curano e assistono) su tutti gli aspetti legati alla gestione della malattia, ma vuole anche sensibilizzare la popolazione e sfatare i pregiudizi legati a questa patologia. Per questa ragione, "gli incontri sono rivolti non solo ai caregiver, ma anche a chi desidera approfondire questa tematica direttamente dalla voce di chi ha vissuto questa esperienza", spiega Patrizia Paccagnella, presidente di AFMAponentesavonese. "Niente è più utile e rassicurante che ricevere testimonianze positive e incoraggiamenti da chi ha affrontato in prima persona tale esperienza".

Il contenuto degli incontri ha un taglio molto pratico: si propongono consigli e soluzioni per gestire al meglio la malattia e garantire alla persona con Alzheimer una qualità di vita il più possibile dignitosa e inclusiva.

"L'Alzheimer è diventato un grande problema sanitario e sociale e non coinvolge solo il paziente e la famiglia, ma anche tutte le nostre comunità; per questo è importante creare un'alleanza per affrontare insieme il percorso di conoscenza, aiuto, sostegno e soprattutto di solidarietà", conclude Patrizia Paccagnella.

AFMAponentesavonese ODV è da molti anni un importante punto di riferimento per i familiari dei malati sul territorio di ASL 2 Savonese. Ha un Punto di Ascolto presso la Neurologia dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Pad. Elio, 1° piano) tutti i mercoledì mattina. Offre un servizio di ascolto telefonico al n. 345.7388089 e gestisce lo spazio "Ricordi e Caffè" (ex AlzheimerCaffè) presso l'Istituto Trincheri di Albenga.

Per info: AFMAponentesavonese ODV, tel. 345 7388089, email: info@afmaponentesavonese.org; S.C. Neurologia, Ospedale Santa Corona Pietra Ligure, tel. 019.623.2601.

Dallo scorso anno ha esteso la propria attività anche nell'Imperiese, attivando un secondo punto di ascolto (numero 375.8014414).