Ceriale, giovedì 27 febbraio, alla Sala Riflessi, Gino Rapa presenta "Fabulé"

Sarà a Ceriale, giovedì 27 febbraio a partire dalle ore 17, presso la "Sala Riflessi" del lungomare, il prossimo appuntamento con Gino Rapa e il suo libro "Fabulé - La lingua che parliamo e non sempre conosciamo", organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con UniTre - Sezione di Ceriale.

L'incontro sarà una piacevole chiacchierata sulle curiosità della lingua italiana per dimostrare che il latino e il greco, lingue dette morte, sono ben vive nella nostra parlata quotidiana e che dietro vocaboli o modi di dire di uso comune si celano quasi sempre storie o leggende che mai avremmo immaginato. Visto il periodo sarà dedicato spazio anche alle parole del Carnevale. Per concludere con le favole degli antichi che contengono insegnamenti di straordinaria attualità.

Gino Rapa in tanti anni di insegnamento ha contribuito a formare generazioni di giovani. Nato ad Albenga, è legatissimo al suo centro storico. Impegnato nel sociale e nella solidarietà insieme al gruppo dei “Fieui di caruggi” (ragazzi dei vicoli) da anni organizza eventi per offrire aiuto a chi si trova in difficoltà. A questo scopo ha ideato due manifestazioni che in poco tempo hanno ottenuto risonanza nazionale: il Premio “Fionda di legno” e “Ottobre De André”. Il primo è un riconoscimento che ogni anno Antonio Ricci consegna a chi nella vita ha tirato buone fiondate contro i soprusi e le violenze e in difesa di chi spesso non ha voce. Ottobre De André è invece una festa musicale, amatissima dalla gente, nel ricordo di Faber, col patrocinio della Fondazione De André e la presenza amichevole della signora Dori Ghezzi.

"Vi aspettiamo numerosi. Ma tranquilli: il prof non interrogherà nessuno" dicono gli organizzatori.