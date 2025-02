"La crisi del Servizio Sanitario in Liguria" alla Ubik di Savona, relatore il dottor Luca Corti

Martedì 25 febbraio alle ore 18, presso la Libreria Ubik, si terrà un incontro per comprendere le difficoltà che il sistema sanitario ligure sta affrontando. L'evento, intitolato "Un anno vissuto pericolosamente. La crisi del Servizio Sanitario in Liguria", vedrà la partecipazione del dottor Luca Corti, Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona e Direttore del Distretto sanitario delle Bormide. L'incontro sarà introdotto da Renata Barberis.

La crisi del Servizio Sanitario a Savona e in Liguria è un problema crescente che sta influenzando la qualità delle cure offerte ai cittadini. Il sistema sanitario regionale è messo a dura prova da una serie di fattori, tra cui la carenza di personale, l'invecchiamento della popolazione e una gestione delle risorse sempre più complicata.

Ospedali e strutture sanitarie sono spesso sotto pressione, con tempi di attesa che si allungano e difficoltà nel garantire l'accesso tempestivo alle cure. La pandemia ha ulteriormente aggravato una situazione già fragile, portando alla luce le lacune nella gestione e nella pianificazione.

Nonostante gli sforzi per migliorare l'efficienza, molti cittadini lamentano la difficoltà nel ricevere assistenza adeguata, soprattutto nelle aree più remote della regione. La sfida per la Liguria, quindi, è quella di riorganizzare e rafforzare il sistema sanitario, per garantire a tutti i cittadini una sanità equa e di qualità.