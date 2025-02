Savona, una pluralità di voci: ecco il video ufficiale della candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027

Nella provincia più anziana d’Italia, Savona si racconta... attraverso lo sguardo dei giovani.

E' stata affidata ai ragazzi della Creative Academy, un percorso formativo nel settore audiovisivo per nuovi talenti del territorio, la realizzazione del video ufficiale della candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027.

In due minuti circa si racconta una città viva, in trasformazione, che parte dalle sue unicità e ha scelto la cultura come motore di sviluppo. La cultura, infatti, è nel suo patrimonio storico, nella sostenibilità nell’innovazione, nell’accoglienza, nei sapori della tradizione, nella biodiversità del Santuario Pelagos dei cetacei transfrontaliero.

Il video è un racconto plurale, come tutto il percorso di candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027, che si riflette anche sui social: sono più di 3mila i post con l’hashtag #Savona2027, una narrazione collettiva dove sono gli stessi i cittadini gli autori e i protagonisti della trasformazione in atto.