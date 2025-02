Savona, ecco i nuovi contenitori per il porta a porta. A Legino si inizia a lavorare per la consegna dei kit

È in Piazza del Popolo, lato tribunale, e a Legino, dall'ex campo CSI, che saranno allestite due tensostrutture dove saranno organizzati incontri con la cittadinanza sul nuovo sistema di raccolta e dove verranno consegnati da SeaS i kit per il porta a porta (mastelli, cassonetti condominiali e sacchi).

E' stata anche organizzato anche una campagna informativa che sarà corredata da manifesti affissi in città, informazioni divulgate tramite social e sul sito di Sea-S (con un link che sarà pubblicato anche sul sito del Comune). Per spiegare le modalità del nuovo sistema di raccolta sarà distribuito il calendario e verrà organizzata una cinquantina di incontri su tutto il territorio, distribuiti in un mese.