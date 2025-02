Omicidio di Piazza delle Nazioni, la mamma di Danjela Neza le scrive una lettera: "Non ti dimenticheremo mai"

Una lettera d'amore scritta proprio nel giorno di San Valentino per la sua bambina uccisa nella notte tra il 5 e il 6 giugno del 2023.

La mamma di Danjela Neza, ammazzata con due colpi di pistola da Safaiou Sow nel parcheggio laterale di Piazza delle Nazioni, ha posizionato il foglio con le sue parole ricche di tristezza e di amore per l'amata figlia alla quale è stata tolta la vita a soli 29 anni, sulla ringhiera proprio dove è presente la targa in suo ricordo.

"Mi mancano le tue telefonate, i tuoi messaggi, le tue canzoni, i tuoi vestiti, quando venivi e mi dicevi 'mamma ti piaccio come sono vestita' e io ti dicevo 'no, non mi piaci' e te venivi e mi abbracciavi, mi baciavi e io scherzavo sempre con te" uno dei passaggi della lettera dove ricorda quanto Danjela l'abbia aiutata nei lavori che ha svolto la donna e i periodi difficili quando sono arrivati dall'Albania insieme al fratello.

"Sei morta troppo giovane, non so più cosa dirti e cosa pensare, non trovo le parole, ti auguro solo che dove sei adesso Danjela possa riposare in pace e che tu possa sentire le mie parole, i miei gesti, le mie giornate ormai vuote senza te. Ti amo amore mio, mamma ti ama e tuo fratello sta tanto male per te, non facciamo altro che pensare a te. Il mio angelo nel cielo. Non ti dimenticheremo mai" conclude.

Il 27enne guineano non riusciva ad accettare la fine della relazione con la giovane (che sarebbe iniziata intorno al maggio del 2022), l'aveva spiata, la fotograva di nascosto e non voleva più lavorare con lei (entrambi lavorano al Club Nautico della Darsena, lei come cameriera e lui come aiuto cuoco).

Gli stessi titolari dell'attività avevano fatto prendere a Danjela un periodo di pausa dal lavoro e sarebbe dovuta rientrare proprio il 6 maggio, giorno nel quale è avvenuto l'omicidio.

Sow quella sera di inizio maggio aveva infatti preso la pistola semiautomatica, con matricola abrasa, dal bagagliaio della sua auto e aveva sparato alla giovane due volte alla testa oltre ad altri tre bossoli che erano rimasti inesplosi.

Purtroppo per lei non c'era stato più nulla da fare all'arrivo delle forze dell'ordine, dell'automedica del 118 e della Croce Oro di Albissola Marina. Sow, pentito del suo terribile gesto omicida aveva chiamato il centralino della polizia di Stato e aveva confessato tutto.

Il Pubblico Ministero Luca Traversa aveva invece chiesto 30 anni soffermandosi su tutta l'attività d'indagine della squadra mobile: dalla relazione tra Danjela e l'omicida (per lei era una relazione passeggera, per Sow invece la relazione della vita iniziando "ad assumere i classici contorni che connotano la cultura del possesso, con comportamenti ai limiti degli atti persecutori"), i profili di entrambi (la ricerca della pistola contattando Yuri Scalise con lo scambio che avviene il 15 di marzo nei pressi della Darsena), i messaggi con la richiesta di Sow a Neza di lasciare il lavoro ("Mi hai rovinato la vita te la farò pagare, sei tu che stai facendo questi giochi rovinando tutto. Se non vai via dal Club ti farò pagare tutto"), le ricerche su come usare la pistola e come si fa a sparare, le foto intime usate per ricattarla e le ferie forzate per la 29enne albanese disposte dal titolare del ristorante dove lavoravano (lei sarebbe ritornata al lavoro proprio il giorno stesso nel quale è stata uccisa).

Poi le registrazioni di Danjela (aveva scaricato un app) con persino le conversazioni tra i due e gli ultimi minuti di vita. "Mi hai rovinato tutto, vuoi anche rovinare il lavoro" aveva detto Sow. "Non mi sparare, no ti prego" la risposta della vittima. "Mi dispiace, non mi hai lasciato altra scelta" aveva concluso l'assassino poco prima di spararle due colpi di pistola, uno sopra la parte sinistra dell'occhio e l'altro nella sommità del capo (5 gli spari totali) con una collutazione avvenuta nel frattempo.

In primo grado Sow era stato condannato all'ergastolo. In Appello invece la pena è stata ridotta a 30 anni.