Albissola, no alla soppressione dell'attraversamento sull'Aurelia: organizzata una manifestazione

Una manifestazione contro la soppressione dell'attraversamento pedonale sull'Aurelia presente fra Piazza Rossello e Piazza Sisto IV.

Ad organizzarla per sabato 1 marzo alle 15.30 in Piazza Rossello il gruppo di minoranza di "Tradizione e Futuro" che dopo aver presentato ad agosto un'interrogazione e dato vita ad una raccolta firme con più di 1200 adesioni ha realizzato nei giorni scorsi anche una campagna di sensibilizzazione verso la cittadinanza nella speranza che l'amministrazione torni sui suoi passi.

Una dal titolo "Il bastone tra le ruote" con al centro le persone portatrici di handicap, gli anziani e le mamme con i passeggini e la problematica che può creare la rimozione dell'attraversamento e l'altra "Pedoni, non cavalli" visto che i cittadini dovranno effettuare tratti in più a piedi per raggiungere la passeggiata.

"Diciamo no ad una delibera che va contro il buonsenso, scontenta tutti, ma soprattutto che danneggia principalmente chi ha problemi di deambulazione, chi ha bisogno di carrozzine per muoversi, nonché di genitori e nonni con passeggini - spiegano nel volantino della manifestazione - perché per loro questo attraversamento pedonale è l'unica opzione e comoda e sicura per andare in spiaggia o semplicemente per raggiungere la Passeggiata degli Artisti".

La giunta aveva optato per la soppressione dopo aver ricevuto il consenso da parte di Anas e del comandante della polizia locale albissolese Andrea Catapano.

Da anni infatti il comune deve far fronte alle problematiche legate al traffico che sono causate principalmente proprio dai 4 attraversamenti pedonali presenti sulla statale. Da lì la decisione di optare per una rimozione.

Lo scorso luglio 2024 il sindaco e il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro avevano incontrato Anas per proporre alcune proposte per migliorare sul territorio sia la sicurezza degli attraversamenti pedonali che la fluidità del traffico e per avviare un confronto con l'ente gestore della strada.

Nel programma elettorale la lista "Albissola del Fare" aveva infatti proposto di rendere più sicure le strisce pedonali tramite sistemi per renderli più illuminati, dove possibile posizionare dissuasori di velocità e istituire zone con il limite della velocità a 30 km/h.