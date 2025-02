Ingiunzioni Provincia, lo sportello per i cittadini sarà chiuso giovedì 27 febbraio

Chiuderà per impegni istituzionali giovedi febbraio lo sportello di Palazzo Nervi aperto al pubblico da più di due settimane per la gestione delle ingiunzioni di pagamento.

Nello scorso consiglio provinciale il presidente Pierangelo Olivieri ha illustrato alcuni dati in merito alle ingiunzioni recapitate ai cittadini per le annualità 2018-2021 dalla Lab Consulenze tramite Komunica di Caraffa di Catanzaro.

Sono state recapitate 17mila 168 ingiunzioni per un totale di 29mila verbali non pagati del periodo dal 2018 al 2021 (un totale di 149mila elevati) e una cifra complessiva di recupero del credito che si attesta sui 3 milioni e 100mila euro.

Da fine gennaio a fine febbraio sono state notificate 1918 ingiunzioni via pec e 10mila 120 via posta, alcune sono ancora in lavorazione e una parte, 3800, non sono state recapitate perché tornate indietro (persone decedute, trasferite o con indirizzo non riconosciuto. ecc ecc). 2000 verbali sono stati saldati con un incasso di 574mila euro, 300 invece sono state le dilazioni per 215mila euro.