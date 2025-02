Referendum, a Savona la Cgil apre la campagna per il voto con l'Assemblea delle Assemblee delle categorie

Referendum: Cgil, ore 9,00 aula Magna Scuola Edile via Molinero 4 Savona parte la campagna .

Parte anche a Savona la campagna per il voto ai referendum per porre fine alla precarietà, alle morti sul lavoro, ai licenziamenti ingiusti e per dare cittadinanza a migliaia di italiane e italiani.

Martedì 4 marzo, a partire dalle ore 9, presso l’Aula Magna della Scuola Edile di via Molinero 4, a Savona, si terrà l’Assemblea delle Assemblee Cgil con la quale si darà il via a una straordinaria stagione di partecipazione democratica in vista della consultazione referendaria che si svolgerà in una data tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Per dare il via alla campagna referendaria dal titolo “Il voto è la nostra rivolta”, fanno sapere dal sindacato savonese che confluiranno alla Scuola Edile circa 300 partecipanti in rappresentanza delle categorie sindacali.

I lavori prenderanno il via alle ore 9:00 e dopo la relazione iniziale di Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona, si alterneranno gli interventi delle delegate e dei delegati delle categorie. Le conclusioni previste intorno alle ore 12 saranno affidate a Christian Ferrari, segretario nazionale Cgil.