Forza Italia, Daniele Galliano coordinatore di area per l'Alta Valbormida

Daniele Galliano, primo cittadino del comune di Bormida, sarà il coordinatore di area di Forza Italia per l'Alta Valbormida. Avrà al suo fianco il comitato, composto da molti amministratori dei piccoli comuni dell'Alta Valle.

"Daniele è una persona di grande esperienza politica e amministrativa. Forza Italia ha ottenuto nell'entroterra un risultato importante, a testimonianza della necessità di avere in tutta la provincia un referente preparato e operativo", spiegano dal partito. "La presenza del comitato sarà quindi fondamentale, sia per il radicamento sul territorio, ma ancora di più per dare risposte o veicolare le richieste ai vertici nazionali del partito".