Parco eolico Quiliano, la discussione in consiglio comunale. La minoranza: "Istanza per la costruzione all'insaputa del Sindaco"

Il progetto presentato dalla società VSE Srl per la realizzazione del parco eolico "Quiliano" costituito da 5 aerogeneratori da 6 MW e una batteria di accumulo da 20MQ, al centro del consiglio comunale quilianese nella serata di ieri.

Il gruppo consiliare di opposizione "Futura Quiliano" ha presentato un'interrogazione presentata dal capogruppo Rodolfo Fersini alla quale ha risposto il Sindaco Nicola Isetta.

L'istanza era stata depositata in Provincia il 13 dicembre del 2024 e resa nota ai comuni interessati con lettera della Provincia di Savona del 24 dicembre. Al documento dell'ente provinciale e agli atti collegati si potevano trasmettere osservazioni entro trenta giorni e quindi fino al 23 gennaio.

"Di questa istanza non è stata data nessuna comunicazione o informazione né al Consiglio Comunale e tanto meno al nostro gruppo consiliare e da qui l’interrogazione da noi proposta e discussa in Consiglio ieri sera, 25 febbraio. Dopo una illustrazione sommaria del progetto il Sindaco ha dichiarato di aver saputo delle intenzioni della Società soltanto dalla comunicazione della Provincia. Una affermazione che raffigurerebbe la situazione, quantomeno grottesca, di una società di Milano che presenta l’istanza di costruzione di un parco eolico così importante chiamandolo 'Parco Eolico Quiliano' all’insaputa dell’Amministrazione senza nessun contatto preliminare sia politico che amministrativo - spiega la minoranza - Prendiamo comunque atto della dichiarazione di risposta all’interrogazione secondo cui l’istanza per la costruzione delle 5 pale eoliche è avvenuta all’insaputa del Sindaco della Città. Deludente il ritardo del Sindaco, che nel periodo trascorso dal deposito della istanza, non ha dato nessuna informazione ai Gruppi Consiliari (cosa che avrebbe potuto fare anche in modo informale nel tempo trascorso dal 24.12.2024 ad oggi), non ha presentato osservazioni nella fase preliminare dei 30 giorni dalla pubblicazione del documento della provincia come invece hanno fatto altri comuni, non ha attivato nessun centro di ascolto pubblico di cittadini e associazioni".

"Scontate le risposte alla domanda sugli intendimenti della Amministrazione: nessuna risposta 'politica' alla questione e nessun chiarimento sulle reali intenzioni dell’Amministrazione nel merito del progetto. Solamente un mero trincerarsi dietro alla barriera della 'procedura Istituzionale'" concludono.